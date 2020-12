Juiz convoca empresas do setor elétrico no Amapá

Audiência ocorrerá no processo movido pelo senador para identificar responsável pelo apagão. Foto: Seles Nafes

O juiz João Bosco Soares, da 2ª Vara Federal do Amapá, decidiu chamar para uma audiência de conciliação as empresas responsáveis pelo sistema elétrico no Amapá. O magistrado atendeu pedido do senador Randolfe Rodrigues (Rede) e a audiência foi marcada para o dia 10 de dezembro, às 10h.

A decisão ocorreu no julgamento do embargo (recurso) interposto pela Isolux Projetos e Instalações Ltda no processo movido pelo senador. O embargo foi rejeitado pelo juiz.

A empresa é a responsável pela subestação onde ocorreu o incêndio no dia 3 de novembro que atingiu dois transformadores e mergulhou o Amapá numa crise de 22 dias.

Para a audiência, foram convocados representantes da Linhas Macapá de Transmissão de Energia/Geminy (empresa criada pela Isolux), Eletronorte, CEA e o Ministério das Minas e Energia.

Randolfe defende que a audiência será importante para aferir o atual grau de risco, já que a transmissão de energia está sendo feita provisoriamente com apenas dois transformadores e sem um sistema reserva, ou seja, exatamente a mesma situação do dia 3 de novembro.

“Além disso, nessa audiência, vamos buscar a responsabilização dos culpados pelo apagão. Esse é mais um passo do caminho, que me comprometi com todos vocês, em buscar, custe o que custar, os responsáveis pelo drama que todos nós, amapaenses vivemos em novembro”, disse o senador.