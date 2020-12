Lei Seca começa no sábado somente para Macapá

Proibição terminará somente após o pleito. Foto; RODRIGO ÍNDIO/SN

Compartilhamentos

A justiça eleitoral do Amapá estabeleceu o início do período da Lei Seca a partir das 21h do sábado (5). As regras estão numa portaria conjunta publicada pelas duas zonas eleitorais que comandarão a eleição em primeiro turno.

Um dos objetivos é coibir atos de violência, especialmente no domingo (6). A portaria valerá somente para Macapá, a única capital onde ainda não houve votação.

A proibição vai da distribuição ao consumo, e terminará somente às 18h de domingo.

A fiscalização da proibição será feita pelas polícias Federal, Civil e Militar. Quem desobedecer será preso e poderá ser multado.