Live entre candidatos é cancelada após ausência de Furlan

Assessoria informou que candidato está com agenda extensa de compromissos

Por SELES NAFES

O Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) cancelou a live deste domingo (13) em que os candidatos à prefeitura de Macapá, Josiel (DEM) e Dr Furlan (Cidadania), iriam expor propostas de governo. O motivo foi a ausência do representante do Cidadania.

A assessoria de comunicação de Dr Furlan informou que ele já tinha uma extensa agenda de compromissos.

“Como ele teve uma pausa de dois dias, por orientação médica, as atividades se acumularam. Por isso, a coordenação de campanha decidiu priorizar os debates das emissoras Rede Amazônica, Record e Diário FM”, informou a assessoria em uma nota.

O encontro seria mediado pelo presidente do tribunal, o desembargador Rommeu Araújo. Cada candidato teria 4 minutos para falar sobre educação, saúde, economia e outras temas.