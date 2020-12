Macapá ativa plano de saúde integral para o público LGBT

Plano foi assinado pela secretária municipal de saúde, Gisela Cezimbra. Objetivo é eliminar a discriminação e o preconceito institucional no setor de saúde.

Na tarde desta terça (29) a secretária municipal de saúde, Gisela Cezimbra, assinou o Plano Operativo de Saúde Integral da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais de Macapá.

O objetivo é promover a saúde integral da População LGBTQIA+, eliminando, assim, a discriminação e o preconceito institucional.

“É de suma importância que a atenção básica do município garanta a toda a população um atendimento humanizado na rede municipal, garantindo equidade na prestação desse serviço essencial, independentemente de cor, raça, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, sendo assim demos mais um passo na busca da dignidade da população LGBTQIA+”, avaliou a secretária Gisela Cezimbra.

Para o coordenador Geral da Diversidade do Município de Macapá, André Lopes, a medida assegurará o atendimento de uma demanda do Movimento Social LGBTQIA+ que cobrava a humanização do atendimento e acolhimento na rede municipal de saúde

“A medida nos ajuda a superar desigualdades sofridas pelos LGBTQIA+, principalmente para travestis e transexuais, desigualdade essas que não se limitam ao reconhecimento do nome social. Faz-se necessário reconhecer as particularidades de cada indivíduo e assim, garantir a equidade no atendimento dessa população”, analisou André Lopes.

O Plano está estruturado em torno de 3 eixos de ações estratégicas:

– A formação da rede de saúde e incorporação/recorte da população nos serviços em oferta, o qual já conta com recurso disponível para esta finalidade proveniente de Emenda Parlamentar Impositiva no Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos.

– Formatação e reorganização de serviços emergenciais e estratégicas de gestão;

– Implementação da rede local a partir da estrutura da rede de saúde existente.