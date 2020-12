Maconha e cocaína: namorados são presos com 2 kg

Prisão e apreensão ocorreram no Bairro Marabaixo II, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Militares do Batalhão de Força Tática apreenderam cerca de 2 kg de drogas, maconha e cocaína, e prenderam um casal de namorados, de 19 e 21 anos, no Bairro Marabaixo II, na zona oeste de Macapá. Os nomes dos envolvidos não foram revelados pela polícia.

A ação do Tático Motos, grupo especializado que utiliza motocicletas em patrulhamento de regiões de difícil acesso, ocorreu na noite desta quarta-feira (23), por volta de 20h30.

De acordo com o sargento Silva, a equipe se aproximava da Unidade Básica de Saúde do Bairro, quando abordou um homem em via pública, com algumas porções de maconha dentro de uma bolsa. Na sequência, o suspeito levou a polícia até a casa onde ele morava, na Avenida 3.

Na chegada à residência, os policiais disseram que a namorada do suspeito foi flagrada dividindo e pesando várias porções de entorpecentes. No quarto do casal, foi encontrada uma mochila que continha mais drogas. Os pais do rapaz estavam na casa no momento da abordagem.

“Como ela foi flagrada dividindo e pesando em pequenas quantidades as drogas, acreditamos que o casal fazia a venda diretamente para os usuários. Mas achamos que ele entregava nas redondezas por encomenda, pois era uma casa familiar, os pais dele moram lá, ficaram muito surpresos ao ver a droga, pois não entravam no quarto do casal”, relatou o sargento Silva.

Os namorados foram conduzidos para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. Eles acabaram autuados em flagrante por tráfico de drogas e aguardam decisão da Justiça.