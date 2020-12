Mãe autoriza revista na casa e filho é flagrado com meio quilo de drogas

Apreensão ocorreu em uma área de ponte do Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Na noite desta quinta-feira (10), a Polícia Militar prendeu um jovem de 26 anos que usava a casa da própria mãe para comercializar drogas. No quarto onde ele estava, foi encontrado um pacote com cerca de meio quilo de skank, entorpecente também conhecido como supermaconha.

De acordo com o sargento João Paulo, do 1º Batalhão da PM, responsável pelo policiamento na zona sul de Macapá, a polícia patrulhava pela Rua Benedito Lino do Carmo, no Bairro dos Congós, quando avistou um homem correndo. Foi feito o acompanhamento, mas o suspeito conseguiu escapar pelas pontes.

Já retornando para as viaturas, populares indicaram uma casa que, supostamente, servia como ponto do tráfico de drogas na região.

Na chegada à residência, a PM foi recebida pela mãe do criminoso. Ela teria confirmado que o filho, Kelson Ramos Rocha, conhecido como Gordo, traficava e autorizou a busca no imóvel.

Flagrado, Gordo, que já tem passagem pelo mesmo tipo de crime, recebeu voz de prisão e foi conduzido para o Ciosp do Pacoval.