Menina da gangue de bicicletas é apreendida após assalto

De acordo com a PM, ela dava apoio ao namorado assaltante junto com outra garota

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Uma menina de 15 anos, que dava apoio ao namorado assaltante, foi apreendida na tarde deste domingo (6), no Bairro dos Congós, na zona sul de Macapá.

De acordo com o sargento Paulo Neto, do 1° Batalhão da Polícia Militar, a infratora integra um grupo criminoso que age de bicicletas, praticando vários assaltos a estabelecimentos comerciais nos bairros dos Congós, Muca e Buritizal.

Neste domingo, durante a fuga após um dos roubos, no Bairro dos Congós, o bando ainda efetuou disparos em direção às vítimas. Ninguém foi ferido, mas um veículo e uma parede do estabelecimento foram atingidos.

A polícia foi chamada, contudo, os assaltantes conseguiram escapar montados na garupa de duas bicicletas conduzidas pelas namoradas que estavam dando apoio nas proximidades.

Do bando formado por dois homens e duas garotas, apenas a adolescente foi capturada. Ela estava na casa do namorado, em uma área de pontes da 24ª Avenida dos Congós, quando foi surpreendida pela PM.

“O mesmo (namorado) já havia fugido pelo lago e tomou rumo ignorado”, comentou o sargento. “Já sabemos quem é e estamos no encalço”, acrescentou.

Na casa, foram encontrados drogas, joias, bolsas e vários celulares roubados.

“Vamos entrar em contato com as vítimas do novo assalto, mas pode ser que os celulares sejam de vítimas de assaltos anteriores. Existe vários vídeos deles participando de assaltos a farmácias, inclusive com imagem dela”, concluiu o sargento Paulo Neto.

A menor, que seria faccionada, foi apresentada pela Polícia Militar na Delegacia de Atos Infracionais (Deiai), junto com os produtos roubados, entre eles vários celulares.