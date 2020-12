Menino só consegue caminhar na ponta dos pés

Garoto, que mora em Macapá, e corre contra o tempo para conseguir operar antes que o problema se torne irreversível.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A “marcha na ponta dos pés”, ou simplesmente as crianças que caminhas com a ponta dos pés é uma condição que pode estar associada ao TEA – Transtorno do Espectro Autista. Este é o caso do menino Angellus Rick Brito Maciel, de 10 anos de idade, que precisa de uma cirurgia para corrigir o problema.

A batalha de uma família com crianças com autismo é cheia de percalços e desafios. Um dos primeiros, é o diagnóstico. Entre a observação da família das diferenças da criança, até que se encontrem os especialistas, sejam realizados os exames, leva-se tempo. E dinheiro.

Por isso, muitas vezes, a família não tem acesso a um acompanhamento adequado. No Amapá, não é abundante a oferta do serviço público de saúde para esta especialidade, e esse é o caso de Angellus, morador de Macapá.

Sua mãe, Rosália Lourenço da Silva, de 31 anos, mora com a mãe e com Angellus. Ela conta que a cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível. Desde os quatro anos de idade o menino caminha na ponta dos pés. Ele não joga bola, mas anda de bicicleta. Angellus tem o tendão encurtado.

Corrida contra o tempo

O ideal era que o garoto tivesse tido acompanhamento com fisioterapeutas desde a primeira infância, mas a questão financeira nunca permitiu. Rosália se organizou, conseguiu pagar os exames pré-operatórios e arcar com as despesas de consultas e agora quer que o filho consiga realizar a cirurgia na rede particular.

Sem trabalhar no momento, ela resolveu recorrer à ajuda dos amigos e de pessoas que, mesmo que não a conheçam, possam ajudar nesse momento. A quantia para a realização é de R$12 mil. E, além disso, há a questão do prazo.

“Nós pretendemos levantar esse dinheiro, ou a parte que for possível dele, até o dia 15 [de dezembro], porque a médica disse que já está indo embora em janeiro, e ela, que já atendeu na rede pública, é a única especialista desses casos para crianças no Amapá, e agora ela está atendendo só no particular, que é o São Camilo”, explicou Rosália.

Qualidade de vida

A mamãe esclarece que a cirurgia seria muito importante na vida do filho e, é claro, de toda a família. Além da qualidade de vida e do ganho da locomoção, nas características motoras de Angellus, ele também poderia parar de sentir as dores nas costas que já sente.

“Para ele vai ser muito bom, porque ocasiona já certa dor, nessa parte de baixo dos pés dele e na lombar. Iria ser maravilhoso vê-lo andando os pés totalmente em sapato”, finalizou Rosália.

Para ajudar, as contas e o link da coleta online são os seguintes:

Banco do Brasil

Agência: 2825-8

Conta corrente: 57145-8

Pix: 96 981447386

Caixa Econômica Federal

Agência:0658

Conta poupança:20886-8

Operação: 13

Pix: [email protected]

vaka.me/1582456