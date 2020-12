Morre Paulo Rodrigues, ícone do futebol e do carnaval amapaense

Ele faleceu no Hospital Universitário (HU), na zona sul de Macapá, onde estava internado há cerca de duas semanas com covid-19.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Aos 64 anos de idade, faleceu nesta terça-feira (22), de covid-19, Paulo Rodrigues, atual segundo vice-presidente da Federação Amapaense de Futebol (FAF). Paulo faleceu no Hospital Universitário (HU), onde estava internado há cerca de duas semanas.

Paulinho, como era conhecido por amigos, faleceu por volta de 10h30, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas parte da família só foi informada da morte no início desta tarde.

Semana passada, chegou a circular uma informação falsa de que ele teria falecido, fazendo com que a família tivesse que desmentir o boato.

Paulo tinha uma ligação muito forte com o futebol e o carnaval do Amapá. Era carnavalesco, torcedor do Piratas da Batucada e do futebol amapaense como um todo. Além disso, participava do Conselho de Cultura Estadual e também era pintor de telas e murais. Também foi secretário de Desporto e Lazer do Estado.

FAF

Em nota, a Federação Amapaense de Futebol (FAF) lamentou a morte de seu dirigente.

“Seus últimos 20 anos foram dedicados à FAF e ao futebol amapaense, esporte que amava e pelo qual se empenhou. A partida do companheiro de trabalho deixa um vazio em toda a equipe da FAF. Nos unimos aos que o amaram em vida, pedindo que Deus o receba em sua glória e lhe conceda o prêmio destinado aos justos”, diz trecho na nota da FAF.