Morre traficante que ditava regras em área de ponte

Confronto com a PM ocorreu no Beco da Laje, Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um detento que tinha três passagens por tráfico de drogas e que cumpria prisão no regime aberto domiciliar morreu no início da madrugada desta terça-feira (22) em uma intervenção do 6º Batalhão da PM.

O confronto ocorreu por volta de meia noite, em uma região periférica do Bairro perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

De acordo com denúncia repassada ao 190, o suspeito, identificado como Wellington dos Santos Rodrigues, de 28 anos, conhecido como Tom Tom ou Tom Fênix, integrava um grupo criminoso que teria tentado invadir uma casa localizada no Beco da Laje, na Passarela Pedro Américo.

A PM informou que ao chegar ao local para checar a veracidade da denúncia, dois homens correram usando as passarelas como rota de fuga e efetuando disparos contra os policiais. Houve revide e Wellington foi atingido.

Mesmo ferido, ele ainda conseguiu se abrigar em uma casa, onde foi confirmado o óbito pelo Samu. Já o outro homem conseguiu escapar pelas pontes.

“Uma mulher ligou desesperada para o 190, informando que um grupo de membros de facção criminosa estava tentando invadir a casa dela. Quando adentramos na área de ponte, alguns indivíduos correram e nós avistamos dois armados, que atiraram na equipe. Era uma área de difícil acesso, muito estreita, não tinha como a gente se abrigar e então a gente revidou. Eles se dividiram e nós fomos atrás de um deles, que entrou em uma residência. Entramos lá com cautela e verificamos que ele já estava atingido e não mais reagiu. Acionamos o socorro médico”, relatou o tenente Silva Lima, que atendeu à ocorrência.

De acordo com o oficial, Tom Tom era o braço criminoso de uma facção que comandava o tráfico de drogas naquela região e impunha regras para a rotina de populares, sempre amedrontando os moradores do Beco da Laje.

Ainda segundo a PM, com Wellington foram encontradas porções de drogas e o revólver calibre 38 com 4 munições deflagradas por ele contra os militares.