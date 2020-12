Morte de menino choca moradores do Igarapé da Fortaleza

A 1ª DP de Santana assumiu o caso. O homicídio ocorreu na comunidade do Igarapé da Fortaleza, no lado de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um crime de extrema violência chocou moradores da comunidade do Igarapé da Fortaleza, a 16 km do Centro de Macapá. Lá, um menino de apenas 13 anos de idade foi morto com uma facada, no início da madrugada desta segunda-feira (14), por volta de 0h30.

A ocorrência foi atendida pelo 1º Batalhão. Quando os policiais chegaram ao local, o garoto já não respirava. Uma equipe do Samu havia confirmado o óbito.

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra a criança em uma poça de sangue. As cenas são fortes. Segundo a polícia, a vítima era natural de Santana.

O delegado Pedro Vergara, da 1ª DP de Santana, solicitou a remoção de cadáver. Mas, nenhuma novidade sobre o caso, sobre a motivação ou sobre os acusados, foi divulgada até a publicação dessa matéria.