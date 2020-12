Motorista atropela trabalhador e invade casa

Vítima e infrator foram levados ao Hospital de Emergência. O acidente ocorreu na Avenida 15 do Bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Está no Ciosp do Pacoval, aguardando decisão da Justiça, Francisco de Assis Macedo Barbosa, de 33 anos, que foi preso no início da madrugada desta segunda-feira (14), após atropelar um homem e invadir uma residência com o carro que conduzia, um Gol, de cor prata.

O acidente ocorreu por volta de 0h30, na Avenida 15 do Bairro Marabaixo 3, zona oeste de Macapá. Segundo a Polícia Militar, após perder o controle do veículo, Barbosa atropelou José Roberto Ramos Macedo, de 51 anos, que caminhava pela rua. Depois de atingir a vítima, o carro ainda se chocou com um dos esteios de sustentação da cobertura de uma residência.

José Roberto foi socorrido por familiares, que o transportaram ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá. Enquanto isso, o motorista foi detido e agredido por populares. As agressões só pararam quando chegou uma equipe da PM ao local.

Francisco de Assis fez o teste de etilômetro, que constatou a embriaguez ao volante. A polícia também pesquisou na base de dados do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciodes) que o condutor não tem habilitação.

Por causa das agressões de populares, ele também teve que ser levado ao HE, por uma ambulância do Corpo de Bombeiros. Horas depois, José Roberto, que era natural de Macapá, morreu no hospital.

Francisco de Assis teve alta e foi levado ao Ciosp.

Foto: Arquivo/SN