Motorista de aplicativo é indiciado por estupro de passageira; delegado faz alerta

Vítima tem 17 anos. Por volta de 13h a adolescente chamou o veículo por aplicativo no Bairro Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes praticados Contra Criança e Adolescente (Dercca) indiciou um motorista de aplicativo, de 41 anos, pelo estupro de uma passageira de 17 anos.

O delegado Ronaldo Entringe detalhou que esses crimes ocorrem com frequência em Macapá. Ele falou sobre o caso e alerta sobre os cuidados que usuárias deste meio de transporte devem seguir. Acompanhe:

De acordo com Polícia Civil, o caso ocorreu no dia 10 de dezembro de 2019. Por volta de 13h a adolescente chamou o veículo por aplicativo no Bairro Perpétuo Socorro.

Ela estava na companhia do namorado, que desceu antes dela, na escola Alexandre Vaz Tavares, no Bairro do Trem, já na zona sul. A jovem seguiu viagem com destino a sua casa, no Bairro Santa Inês, vizinho ao Bairro do Trem.

Entretanto, o motorista mudou a rota e seguiu para um local isolado próximo a escola estadual Raimunda Virgolino, no Bairro Pedrinhas.

Lá, o infrator passou para o banco de trás, fez toques nas partes íntimas da jovem e rasgou seu moletom.

A vítima a todo momento evitava o abuso, mas o infrator era persistente e mais forte. Após o ato, ele levou a adolescente para a casa dela e lhe fez ameaça de morte caso o denunciasse.

Mesmo abalada, a jovem não se intimidou e contou o acontecimento para seus pais, que procuraram a polícia. No dia 23 de novembro de 2020, o motorista foi indiciado e vai responder perante a justiça.