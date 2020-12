Motorista de app é torturado e colocado dentro de porta-malas durante assalto

Crime ocorreu quando a vítima finalizava uma corrida na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um motorista de aplicativo de transporte de passageiros foi torturado e colocado dentro do porta-malas do próprio carro, por pelo menos três criminosos, quando terminava uma corrida na zona sul de Macapá.

Um dos assaltantes foi preso após a quadrilha trocar tiros com militares do Batalhão de Força Tática. Outros dois suspeitos conseguiram fugir. O caso ocorreu na manhã de domingo (27), mas só foi divulgado pela polícia na segunda-feira (28).

De acordo com a Força Tática, por volta das 5h, uma mulher informou que havia acionado o transporte e ao chegar no seu endereço ela e o motorista de aplicativo foram surpreendidos pelos três criminosos bastante violentos.

Um deles estava de posse de uma arma de fogo. Eles colocaram o motorista no porta-malas e foram embora no carro. A passageira foi ameaçada de morte e deixada para trás.

Uma viatura que patrulhava a zona sul se deslocou até o Bairro Congós. Próximo à 22ª Avenida os policiais avistaram o veículo roubado. Mas, os bandidos perceberam a aproximação da polícia e aceleraram. Após rápida perseguição, desceram do carro e correram para uma área de ponte das proximidades.

Dois dos infratores já saíram do veículo atirando contra os policiais. Eles conseguiram fugir. A mesma sorte não teve um terceiro criminoso, que foi capturado. Ele não teve o nome divulgado, mas estava cumprindo pena em regime domiciliar. O bandido chegou a detalhar à polícia que, há alguns dias, o bando vinha estudando o ponto para cometer crimes.

Ainda segundo a polícia, o motorista foi intimidado com várias ameaças e mesmo colaborando teve as mãos amarradas com um fio e foi mantido em cárcere no porta-malas. O trabalhador estava desorientado e pedia para não ser morto.

Ao ser resgatado, informou que sentia muita dor devido à violência da ação. A polícia sabia que ele estava no porta-malas e, por isto, não revidou aos tiros dos bandidos, para evitar atingir a vítima.

Os criminosos também haviam invadido uma casa, de onde foram roubados diversos objetos. A dona da residência também foi agredida pelos assaltantes, com uma coronhada na cabeça.

O material roubado foi recuperado e o infrator foi conduzido para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval. Ele está à disposição da Justiça.