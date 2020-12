MP confirma vagas para promotor de Justiça, analista e técnico

O contrato com a empresa Cebraspe foi assinado nesta terça-feira (1), em Macapá, pela procuradora-geral de Justiça Ivana Cei.

O Ministério Público Estadual do Amapá contratou a empresa que realizará os concursos da instituição para vagas aos cargos de promotor de Justiça substituto, Técnico Administrativo e Analista Ministerial.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) foi o escolhido. O contrato foi assinado nesta terça-feira (1) na sede do MPE em Macapá, pela procuradora-geral de Justiça, Ivana Cei.

Serão dois certames com preenchimentos de vagas imediatas e formação de cadastro de reserva, um para disputa de 9 vagas para Promotor de Justiça Substituto, e outro para provimento de 6 vagas para o cargo de Técnico Administrativo e 4 vagas para Analista Ministerial – ao qual podem concorrer Assistentes Sociais, Psicólogos e Tecnólogos da Informação.

A escolha do Cebraspe levou em consideração a reputação ético-profissional, a expertise na prestação dos serviços técnicos especializados, principalmente, na elaboração e avaliação de Perfil Profissiográfico dos cargos, e ainda, por atender plenamente às solicitações de informações e os valores propostos.

O Centro elaborou em conjunto com os Analistas de Psicologia do MP-AP o Perfil Profissiográfico dos cargos para promotor de Justiça.

A empresa já realizou os concurso públicos do Ministério Público da União (MPU), do Ministério Público do Piauí (MPPI), do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TCE/CE), da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE/CE), dentre outros.

Segundo o MPE, o edital para promotor de Justiça deverá ser publicado em 15 dias, a contar da assinatura do contrato, enquanto o edital para os demais cargos tem previsão para ser lançado até o fim do mês.

O último concurso para promotores de Justiça e servidores foi realizado em 2015, também na gestão de Ivana Cei.

Foto de capa: Ascom/MPE