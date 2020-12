MP Eleitoral identifica autor de fake e abre inquérito

Homem usou suposto dinheiro, material de campanha e até uma carteira falsa do Ministério Público

Por LEONARDO MELO

O Ministério Público Eleitoral já identificou o homem que teria criado uma falsa notícia sobre uma apreensão de dinheiro em comitê de um candidato a prefeito de Macapá.

O fake news foi disparado em larga escala nos grupos de WhatsApp relatando que policiais federais cumpriram mandado de busca em um imóvel no Bairro Infraero, na zona norte de Macapá, onde foram encontrados R$ 300 mil para compra de votos.

Na foto divulgada, o autor da falsa notícia colocou dinheiro, material de campanha de Josiel (DEM) e uma carteira de identificação com o brasão do Ministério Público do Amapá. O MP afirma que é tudo falso.

Um inquérito será aberto neste domingo (20) para apurar o fato, já com o nome do homem que seria um cabo eleitoral.

A promotora eleitoral Andréa Guedes divulgou uma nota na manhã de domingo desmentindo a notícia e afirmando que todos os responsáveis serão denunciados.

“Estamos trabalhando em regime de plantão na fiscalização e combate a ilícitos eleitorais. A Fake News é uma fraude e vamos agir para garantir a lisura das eleições, tão fundamental para nossa democracia”, comentou Andréa Guedes.

Para fazer denúncias (verdadeiras), o MP Eleitoral e a Polícia Federal divulgaram os seguintes contatos: 99184-6549 e 3213-7535 (PF) e 98134-0809 (plantão da promotoria.