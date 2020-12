Mulher dá à luz em carro de aplicativo

Mãe, de 18 anos, não aguentou chegar no hospital. Motorista de aplicativo ficou emocionada

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Aconteceu entre Macapá e Santana uma daquelas histórias dignas de conto de fadas do mundo real. Maríllia Cabral Correa, de 27 anos, ajudou no parto de uma das suas passageiras, na entrada do município de Santana, cidade distante 17 quilômetros da capital.

Maríllia garante uma renda extra fazendo transporte por aplicativo e, na manhã deste sábado (26), recebeu um pedido de corrida no Bairro Infraero II, na zona norte de Macapá. O destino era Santana e uma mulher grávida e sua tia entraram no veículo. Elas pretendiam visitar um parente.

Logo as dores começaram e as três mulheres no carro começaram a fazer a contagem do intervalo das contrações. As três perceberam que o parto estava bem próximo. Maríllia acelerava como podia.

Ligou o pisca-alerta, parou duas vezes para pedir ajuda e nada. A tia da gestante colocava os braços para o lado de fora e nada dos carros cederem passagem.

Logo após uma lombada, após os trilhos do trem que cortam a Rodovia Duca Serra, Adriele da Cruz da Silva, de 18 anos, a mamãe, anunciou que não aguentava mais.

“Ela vinha gemendo no carro, só que as contrações estavam distantes, começamos a conferir aí foi pra um minuto, e aí ela falou assim: ‘não tô aguentando’. Falei pra ela tirar a calcinha, deitar, tua tia passa pro banco da frente e aí eu vinha dirigindo e fazendo massagem na barriga dela porque a sogra estava muito nervosa gritando dentro do carro. Aí quando chegou no trilho a criança começou a sair. Parei o carro e fui fazer o parto. Apareceu um senhor e ele foi me ajudando a puxar. Ela que fez o parto, eu assisti e ajudei” contou, ainda muito nervosa, Maríllia.

Mais uma surpresa

Na hora do nascimento, mais uma surpresa: nasceu uma menina, quando todos os exames diziam que iria ser menino. Sobre a emoção do momento, a parteira de primeira viagem falou:

“Emocionante, agradecer a Deus que deu tudo certo, que a criança nasceu bem. Agradeço à Deus pela dádiva e o privilégio de participar desse momento mágico e ímpar de ajudar um ser de luz vir ao mundo que é o seu nascimento para vida. Obrigada ao Senhor, meu Deus. Que essa criança tenha muita saúde e que seja muito feliz”, desejou Maríllia.

Quem ajudou Maríllia foi o professor Jailson Nunes, de 47 anos. Ele é amigo da família e recebeu uma ligação com pedido de ajuda. Ele ficou esperando com na frente do polo da Unifap, na entrada de Santana, e viu quando o carro passou em velocidade.

“Não deu tempo, e eu e a moça do Uber fizemos juntos o parto. Uma grande emoção poder ajudar assim uma mãezinha” contou Jailson.

Mãe e filha

Mãe e filha foram levadas até os bombeiros, que fizeram o corte do cordão umbilical, e em seguida para a maternidade de Santana. A pequena nasceu saudável, com 3,4Kg, e foi batizada como Natali Ester. Mãe e filha já se alimentaram e estão descansando tranquilamente.

Maríllia agradeceu aos trabalhadores da auto lavagem Maciel, porque depois de duas lavagens negarem-se a ajudá-la, os rapazes lhe ajudaram de bom grado a fazer a higienização do veículo.