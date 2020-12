Mulher guardava drogas, arma e dinheiro para o irmão preso no Iapen

Ação policial ocorreu na noite desta quarta-feira (9), no Bairro Congós, zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma mulher de 23 anos flagrada com uma espingarda calibre 12, 40 munições calibre 38, 5 kg de crack e R$ 3,2 mil, provenientes do tráfico. A prisão ocorreu na noite desta quarta-feira (9), no Bairro Congós, zona sul de Macapá. A Acusada não teve o nome revelado pela polícia.

A ação foi realizada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), criada recentemente, e pelo núcleo de tóxico e entorpecente da 1ª Delegacia de Polícia (DP) de Santana a 17 km de Macapá.

De acordo com o delegado Felipe Rodrigues, da 1ª DP de Santana, a polícia recebeu denúncia anônima de que um homem compraria parte da droga com a mulher em Macapá para levar até Santana.

Ao chegar no local indicado, foi confirmada a veracidade da denúncia e encontrada a droga, a espingarda e o dinheiro em envelopes para depósito.

“O destaque dessa apreensão é que são envelopes todos etiquetados comportando esse dinheiro, possivelmente para fazer depósito em possíveis laranjas”, comentou o delegado.

A suspeita é que o dinheiro seria depositado em contas bancárias e depois pararia nas mãos de traficantes. Ao ser presa, a mulher, que não tinha passagem pela polícia, informou que estava guardando os materiais para um familiar.

“Ela confessou que estava guardando a droga para seu irmão que se encontra preso na penitenciária [Instituto de Administração Penitenciária do Amapá – Iapen]”, revelou o delegado Felipe.

A mulher foi conduzida ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval e aguarda audiência de custódia.

A Polícia Civil fornece o número (96) 98420-1235 para denúncias. Não precisa se identificar.