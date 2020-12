Na reta final, 3 pesquisas são registradas no TRE

Ibope, Real Big Data e Paraná Pesquisas solicitaram registro no TRE

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Três pesquisas de intenção de votos deverão ser divulgadas antes do 2º turno da eleição em Macapá, no próximo dia 20. Entre os institutos que solicitaram registro está o Ibope, a empresa que mais se aproximou dos resultados das urnas no último dia 6 de dezembro, dentro da margem de erro de 4% para mais ou menos.

Os três pedidos foram registrados no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP). Além do Ibope, também solicitaram autorização para divulgação os institutos Paraná Pesquisas e o Real Big Data.

A Real Big Data divulgará no dia 15 (terça-feira). O Paraná Pesquisas e o Ibope informaram que os resultados sairão na mesma data: dia 17 (quinta-feira).

A pesquisa mais cara será a da Real Big Data: R$ 50 mil pagos pela empresa Novus Mídia S/A. A do Ibope custou R$ 42 mil para a Rede Amazônica e o instituto Paraná Pesquisas informou que bancará o levantamento ao custo de R$ 7 mil.

O Ibope entrevistará 602 pessoas; o Paraná, 800; e o Real Big Data, 850 entrevistados.