“Não é favor, é obrigação”, diz Clécio ao entregar 69° equipamento de saúde

Nova UBS, que fica na BR-210, zona norte de Macapá, vai atender, principalmente, moradores do Macapaba e Amazonas.

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi entregue nesta quinta-feira (10) pela Prefeitura de Macapá a nova Unidade Básica de Saúde da BR-210, na zona norte da capital, que vai atender moradores do Conjunto Macapaba e Loteamento Amazonas.

A obra foi construída com recursos de emenda parlamentar do senador Randolfe Rodrigues (REDE), no valor de R$ 773 mil. A contrapartida do município foi de cerca de R$ 135 mil, além da disponibilização do terreno.

A inauguração teve número restrito de pessoas e foi transmitida pela internet. O prefeito Clécio Luís destacou a importância de entregar o 69° equipamento de saúde em sua gestão, entre UBSs, centros odontológicos, farmácias, entre outros.

“Não é favor, é nossa obrigação. Mas faço questão de prestar conta com a população. E já garanto duas unidades novas porte 4 no Conjunto Macapaba, já temos os recursos e será como está aqui”, disse o gestor.

Clécio informou que as UBSs São Pedro (Beirol) e Infraero 2 entrarão em reforma. A população que busca atendimento nessas unidades deve procurar outras nas proximidades, já que estas serão as últimas duas da rede que passarão por obras.

A UBS BR-210 é de porte IV e conta com acolhimento, 6 consultórios, consultório ginecológico, 2 consultórios odontológicos, sala de PCCU, banheiros com acessibilidade, vacina, farmácia, sala de inalação, sala de procedimentos, administração, expurgo, esterilização, copa, almoxarifado e equipes de Estratégia de Saúde da Família, além de 62 tipos de exames.

A UBS BR-210 funcionará de segunda a sexta, de 7 às 18h. O agendamento pode ser feito por telefone em horário comercial no número (96) 98813-8000 e (96) 98813-3494.

Fotos: Max Renê/Ascom PMM