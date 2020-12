“Não teremos pressa”, avisa Randolfe sobre posicionamento no 2º turno

O senador, um dos líderes da Frente Solidária, disse que a decisão será colegiada entre os partidos do grupo que, segundo ele, será duradouro

Por SELES NAFES

O senador Randolde Rodrigues (Rede), um dos principais articuladores da coligação Frente Solidária (PSB/Rede), disse que o grupo será duradouro e que se posicionará no 2º turno somente após “decisões colegiadas”.

O pronunciamento foi feito em uma live ainda na noite de domingo (7), cerca de uma hora depois da proclamação do resultado das urnas que levou Josiel (DEM) e Furlan (Cidadania) para o 2º turno na disputa pela prefeitura de Macapá.

A live foi conduzida pelo ex-candidato a prefeito, João Capiberibe (PSB), que ficou em terceiro lugar com 30.16 votos, o equivalente a 14,95% do total apurado.

“Não estamos satisfeitos com o resultado. Esperávamos outro, mas estamos satisfeitos e felizes com a democracia. Só ela pode permitir avanços e retrocessos. Queremos mais democracia”, conclamou Capi.

A vereadora eleita Janete Capiberibe, o ex-governador Camilo Capiberibe e a deputada estadual Cristina Almeida, todos do PSB, além do vice Rubem, usaram a palavra, mas foi o senador Randolfe quem disse que o grupo tinha se unido para uma aliança duradoura.

O senador e o grupo de Capiberibe estavam afastados desde a eleição de 2014, quando Randolfe apoiou a candidatura de Camilo Capiberibe à reeleição na corrida pelo governo do Estado, também com a participação do então senador eleito Davi Alcolumbre (DEM).

“Nossas decisões no 2º turno serão colegiadas, resolvidas pelos partidos integrantes e com a coerência que pensam os nossos eleitores. Não teremos pressa para tomar decisões, e tomaremos sob vossa liderança Capi, e juntos”, ressaltou.

O senador também reconheceu o resultado, cumprimentou os vencedores e agradeceu os votos na chapa Capi/Rubem.

“Mais de 30 mil macapaenses que acreditam na experiência e na esperança que foi semeada”.