Navio desrespeita distanciamento e atrasa partida em quase 3h

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Passageiros foram obrigados a se amontoar em redes, apesar das regras sanitárias

Por SELES NAFES

Passageiros de um navio que partiu na manhã desta terça-feira (22) do Porto de Santana, a 17 km de Macapá, tendo como destino a cidade de Belém (PA), passarão as próximas 24 horas numa situação que contraria totalmente as regras sanitárias da pandemia.

Sem nenhum tipo de respeito ao distanciamento necessário por causa da covid-19, passageiros foram obrigados a atar as redes uma em cima das outras.

A viagem do Navio Breno iniciou por volta das 11h, cerca de três horas depois do previsto. Nas passagens compradas pelos passageiros, os bilhetes informavam que o horário de partida era as 8h.

Mas o que mais preocupou os passageiros foi a lotação num nível que não permitiu o distanciamento adequado. Muito pelo contrário.

Cada rede, comprada por R$ 200, deveria ser armada obedecendo a distância mínima de um metro e meio, mas não foi ocorreu.

Alguns passageiros tentaram dialogar com a tripulação queixando-se da aglomeração dentro do barco. Uma das passageiras, que perdeu parentes para covid-19, disse que foi destratada por uma funcionária da embarcação.

“Fui reclamar da superlotação, e a moça disse que era pra eu pegar a minha passagem e devolver se eu não estava satisfeita. Quando eu comprei a passagem me disseram que ia ter distanciamento. Perdi pai, mãe e tio. Eles (empresa) não deveriam pensar só no bolso deles e arriscar a vida das pessoas. Está um em cima do outro”, desabafou.

O Portal SelesNafes.Com não conseguiu falar com a empresa Naveg Turismo em nenhum dos três números informados no bilhete. A Capitania dos Portos também não respondeu as solicitações do portal.