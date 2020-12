“Nesta noite nós vamos comemorar”, afirma Capi ao votar

Candidato do PSB votou às 9h

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

O candidato à prefeito de Macapá, João Capiberibe (PSB), votou acompanhado do seu vice, Ruben Bemerguy (Rede), a esposa Janete Capiberibe (PSB) e de apoiadores como o senador Randolfe Rodrigues (Rede), às 9h, na Escola Estadual José de Alencar, no Bairro do Perpétuo Socorro, zona leste de Macapá.

Capi tenta se eleger prefeito de Macapá pela segunda vez, cargo que já ocupou no fim da década de 1980.

O candidato analisou a eleição que chamou de “atípica” e demonstrou confiança.

“Estamos absolutamente confiantes e também preocupados. Porque essa é uma eleição diferente de todas as outras que eu já participei. Essa é uma eleição feita em plena pandemia do coronavírus, com apagão dramático e também com alagamento da cidade, então pegou a comunidade num estado emocional difícil, mas mesmo assim estou confiante que nós vamos ter uma grande votação, o povo vai vir votar, e ao final da eleição nós vamos comemorar”, garantiu.

Capiberibe irá acompanhar a apuração em sua residência, na zona norte de Macapá.