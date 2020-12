No Amapá, diplomação dos eleitos terá restrições

Só serão diplomados os eleitores que tiverem apresentado a prestação de contas da campanha

Compartilhamentos

Entre os dias 16 e 18 de dezembro, o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP) vai diplomar os prefeitos, vices e vereadores eleitos nos 15 municípios onde as eleições foram realizadas no dia 15 de novembro. A maior parte das cerimônias ocorrerá por aplicativo de videoconferência e será transmitida pelo canal do tribunal no Youtube.

De acordo com o TRE, esse modelo inédito de diplomação, apenas com a presença do candidato eleito e de poucas pessoas, foi um pedido feito pelos juízes das zonas eleitorais em função do aumento de casos positivos e de mortes pela covid-19. Além disso, estão em vigor decretos que impedem aglomerações.

Só receberão os diplomas os candidatos que tiverem apresentado as contas de campanha até o dia 15 de dezembro. Quem ainda estiver com o registro indeferido, como é o caso do prefeito reeleito em Porto Grande, José Maria Bessa (PDT), só poderá ser diplomado quando houver julgamento definitivo do processo.

Para os eleitos em Macapá, onde ainda haverá 2º turno, a diplomação deverá ocorrer até o dia 30 de dezembro.