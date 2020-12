Operação detecta fraudes na emissão de CNH no Amapá

Os valores cobrados por cada CNH variavam entre R$ 2 mil a R$ 26 mil, de acordo com a categoria da habilitação desejada.

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil e o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) fizeram uma operação nesta terça-feira (22) para desarticular uma quadrilha que cometia fraudes em emissões de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no Amapá.

A denúncia foi feita pela corregedoria do Detran em agosto deste ano. Segundo os primeiros levantamentos, somente em 2020 foram identificadas 76 habilitações falsas. Um dos suspeitos era funcionário do órgão, e facilitava todo o procedimento, com a ajuda de outros criminosos.

De acordo com o diretor do Detran, Inácio Maciel, a fraude pode ser maior ainda, já que pode ter ocorrido, também, em anos anteriores. Existe a possibilidade de que, antes de 2020, a fraude tenha produzido mais que o triplo do que já foi apurado até agora. Maciel explicou como o esquema era feito.

“Normalmente, as pessoas que não conseguiam a aprovação, não só no Amapá, mas em diversos estados do Brasil, encaminhavam o documento para o estado [Amapá], eram inseridos de forma indevida dentro do sistema por um servidor do departamento que os catalogava e os inseria como se fossem estrangeiros”, detalhou Inácio.

As provas teóricas e práticas não eram feitas e as pessoas não passavam por nenhum procedimento obrigatório.

Os valores cobrados por cada CNH variavam entre R$ 2 mil a R$ 26 mil, de acordo com a categoria da habilitação desejada. Isto gerou uma movimentação de mais de R$ 700 mil em 8 meses.

De acordo com o delegado Estefano Santos, da Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), para buscar mais provas contra a quadrilha, foram cumpridos mandados judiciais de busca e apreensão, sendo seis em Macapá, 1 em Oiapoque e 1 São Paulo (SP).

“Identificamos que essa pessoa integrante da organização em São Paulo fazia a computação em diversos estados da Federação. Encontramos carteiras enviadas para os estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Enfim, são diversas. Essas pessoas que compraram essas CNH vão responder por corrupção ativa e falsidade ideológica”, explicou o delegado Estefano.

Existe a suspeita, que desde 2014, a quadrilha atuava na venda de carteiras irregulares. Segundo o diretor do Detran, é possível identificar todos os documentos fraudados. Assim, as pessoas que pagaram pela CNH passarão por procedimentos administrativos e criminais.

A operação resultou em 8 contas bloqueadas e na apreensão de R$ 8,5 mil em espécie, documentos, relatórios de possíveis candidatos a comprar a CNH fraudulentas, celulares e computadores. As investigações irão continuar.