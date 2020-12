“Os ataques nos fortaleceram e vamos ganhar”, diz Josiel ao votar

Josiel com a filha: houve bate-boca entre apoiadores e opositores de Josiel

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Acompanhado do prefeito de Macapá Clécio Luís, da vice na chapa Silvana Vedovelli (Avante), assessores e militantes, o candidato Josiel Alcolumbre (DEM) votou por volta de 11h50min na seção 261, da Escola Meu Pé de Laranja Lima, no Bairro Santa Rita.

Estreante na política, o candidato concedeu entrevista coletiva, cumprimentou eleitores e mesários.

Antes de ir para a cabine de votação o candidato enfrentou uma grande fila. Houve tumulto e bate-boca entre eleitores pró e contra a candidatura de Josiel. Por lei, os candidatos têm prioridade para votar, mas ele preferiu aguardar.

Como primeiro ato de um eventual mandato, Josiel disse que pretende focar em obras e fazer o que não foi feito na gestão atual.

“Queremos dar continuidade ao trabalho do prefeito Clécio e avançar nas áreas que ainda faltam. Recebemos muitos ataques, que nos fortaleceram e se for da vontade de Deus, vamos ganhar. Para cada ataque desejo benção. Confio na soberania do voto popular e na vontade do povo”, disse o candidato.

Depois de votar, Josiel seguiu para o local de votação do prefeito Clécio, e ainda acompanharia Silvana em sua seção. Em seguida, ele levará os pais para votar. Ele vai acompanhar apuração dos votos em casa.