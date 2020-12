Padrasto é suspeito de estuprar enteada com deficiência mental

Crime teria ocorrido na casa em que acusado e vítima moram, no município de Mazagão, a 35 km de Macapá. Denúncia foi feita na sede do BPRu.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 35 anos foi preso na manhã desta terça-feira (29) suspeito de abusar sexualmente da enteada portadora de deficiência mental, de 19 anos de idade. O crime teria ocorrido na casa em que moram, no município de Mazagão, a 35 km de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar, o irmão da vítima foi até a sede do Batalhão de Policiamento Rural (BPRu), informando o suposto estupro e que a mãe havia flagrado o esposo no quarto com sua filha.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram uma família visivelmente alarmada. O portal SelesNafes.Com apurou que, aos prantos, a suposta vítima dizia com insistência que “teria sido forçada, que não queria, que o padrasto estava em cima dela”.

O relatório policial diz, ainda, que a mãe detalhou que o marido tentou se esconder atrás da porta enquanto a menina se vestia.

Esta não seria a primeira vez. Aos militares, a mulher contou que desconfiava de várias ocasiões onde o esposo teria abusado de uma outra filha, que já não mora mais com ela, porém, não tinha como provar a suspeita.

O infrator foi conduzido para a 5ª Delegacia de Polícia de Mazagão, juntamente com as vítimas. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para saber resultados de exames, o que ficou comprovado e o que acontecerá com o suspeito, mas até esta publicação não houve retorno.

O padrasto pode responder por estupro de vulnerável, já que a vítima possui deficiência.

Foto: Divulgação