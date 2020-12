Para compensar saídas de Natal, polícias procuram 285 foragidos

Ação ocorre em 4 estados do Norte do país e é coordenada pela Polícia Civil do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Desde as primeiras horas desta quarta-feira (23), policiais civis do Amapá, Rondônia, Roraima e Acre, estão à caça de 285 foragidos de Justiça. A ação conjunta, que é coordenada pela Polícia Civil amapaense, visa compensar as saídas temporárias de fim de ano, para conter os índices de criminalidade nesta época.

A Operação Reverso, objetiva cumprir mandados de prisão mapeados desta forma: 60 no Amapá, 143 em Rondônia, 42 em Roraima, e 40 no Acre.

Segundo o diretor do Departamento de Polícia Especializada (DPE) do Amapá, delegado Fábio Araújo, esta já é a 3ª Operação Reverso, iniciada em 2018, sempre no mês de dezembro. A diferença é que neste ano a ação não é de maior abrangência.

“Sempre no fim de ano, alguns presos são colocados em liberdade, em razão de indultos natalinos. Para equilibrar esse sistema, vamos às ruas para pegar foragidos de Justiça e levamos para a carceragem, para que não fique na sociedade um número tão alto de pessoas perigosas. Este ano fomos além do Amapá, integrando na operação as Polícias Civis dos estados de Acre, Rondônia e Roraima”, explicou o delegado Fábio.

No Amapá, dos 60 mandados, 40 já foram cumpridos até a atualização de 10h30. Entre as pessoas presas, estão três traficantes de uma mesma família e uma mulher envolvida em crime de estupro. Ela é condenada a mais de 14 anos de detenção por conivência com o crime.

Em Macapá, os mandados foram cumpridos pela 7ª Delegacia de Polícia da Capital, Núcleo de Operações e Inteligência (NOI) e Delegacias de Captura e de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP).

O nome da operação surgiu diante o contexto do caminho reverso, ou seja, enquanto vários presos são colocados em liberdade, outros tantos serão encarcerados. Esse é o 3° ano consecutivo que a “Operação Reverso” é realizada e coordenada pela Polícia Civil do Amapá.