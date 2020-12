Passageiros relaxam no uso de máscaras dentro de ônibus

Segundo o Setap, a situação já até gerou conflito entre usuários do transporte coletivo de Macapá.

Um comportamento de risco, que vai contra as recomendações de autoridades sanitárias e especialistas em infectologia sobre o uso de máscaras em ambientes confinados tem provocado situações de conflito dentro dos ônibus que circulam em Macapá.

É o que apontou um alerta emitido pelo Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Amapá (Setap) nesta quarta-feira (23).

Segundo a entidade, o que mais tem provocado os bate-bocas e até vias de fato é que após entrar nos ônibus e tomar assento, alguns passageiros retiram as máscaras, o que gera indignação de outros usuários.

Trabalhadores rodoviários relatam que já houve situações em que usuários expulsaram uma passageira que insistia em não usar máscara, alegando falta de ar, e tossia. Num outro episódio, dois passageiros quase vão às vias de fato pois um deles insistiu que o outro colocasse a máscara para que ele sentasse próximo.

De acordo com o Setap, as empresas de ônibus só admitem a entrada de passageiros usando as máscaras, mas não têm como fiscalizar durante todo o percurso se o usuário a mantém no rosto.

A entidade afirma que as empresas de transporte de passageiros se adequaram às medidas e implantaram protocolos para evitar a propagação do novo coronavírus nos coletivos, como o uso de produtos indicados pela Anvisa.

O Setap colocou avisos sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras nos ônibus e reitera que de acordo com o decreto municipal vigente, o não cumprimento pode gerar multa ao passageiro.