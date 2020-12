Patrícia vota e diz que “acabar com privilégios e fazer concursos são prioridade”

Candidata do Podemos votou com o filho

Por RODRIGO ÍNDIO

Única mulher concorrendo à prefeitura de Macapá, a candidata Patrícia Ferraz (Podemos) votou por volta de 09h50min deste domingo (6) na seção 58 da Escola Estadual Dr. Coaracy Nunes, no Centro da capital. Patrícia chegou acompanhada do filho Matheus, militantes e assessores.

A candidata conversou com jornalistas, cumprimentou eleitores, todos os mesários e posou para fotos, antes e após usar a cabine de votação.

Patrícia disse estar confiante no resultado das urnas e espera um processo eleitoral transparente com a soberania absoluta do voto popular. A candidata destacou que a prioridade é fazer uma reforma administrativa.

“Enxugar privilégios e excessos de cargos para poder valorizar os servidores de carreira, fazer concurso público, valorizar a Guarda Municipal e cuidar da saúde de Macapá. A campanha foi linda, limpa, a campanha do amor, campanha das propostas. Macapá abraçou nossa campanha e Patrícia abraçou as pessoas nos quatro cantos, nas ruas de Macapá. Foi muito bom, estou muito feliz e confiante”, finalizou.

Patrícia acompanhará a apuração em casa e depois em seu comitê.