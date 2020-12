Pela 1ª vez, Ibope fará 4ª pesquisa em Macapá

Instituto historicamente sempre realizou apenas três pesquisas antes do primeiro turno. Foto: Rodrigo Índio/SN

Por SELES NAFES

O instituto Ibope registrou no Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE-AP), no último dia 29, uma nova pesquisa para prefeito de Macapá. Será a primeira vez que o instituto fará uma quarta aferição de opinião pública antes do primeiro turno em eleições amapaenses.

Historicamente, o instituto contratado pela Globo sempre fez três pesquisas na primeira etapa da campanha. A mudança este ano se deve à alteração na data da eleição, que deveria ter ocorrido no dia 15 de novembro, mas foi adiada por falta de segurança pública e de garantia acerca do fornecimento de energia.

O Ibope informou ao TRE que pretende divulgar a pesquisa no próximo dia 3 (quinta-feira), dois dias antes da eleição. Serão realizadas 602 entrevistas. A Rede Amazônica pagou mais de R$ 42 mil pela pesquisa.

Hoje (1), o presidente do TRE, desembargador Rommel Araújo, confirmou que está tudo pronto para a eleição de domingo na única capital que ainda não realizou votação.