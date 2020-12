Pescador encontra corpo quase decapitado em lagoa

Vítima de aproximadamente 30 anos foi morta com golpes nas costas

Por RODRIGO ÍNDIO

Era mais um dia de trabalho para um pescador de Macapá, quando por volta de 06h30min, ele se deparou com um corpo boiando em um lago, na manhã desta quinta-feira (17). A descoberta ocorreu em uma comunidade conhecida como Bueirinho, no Bairro São Lázaro, zona norte de Macapá.

O homem, que aparentava ter entre 20 e 30 anos, estava despido e apresentava diversos sinais de facadas pelo corpo, principalmente na região do pescoço. A vítima quase foi decapitada, segundo afirmou a Polícia Civil.

Sua identidade ainda não foi descoberta, já que na cena do crime há poucos indícios do que ocorreu. A única pista é uma tatuagem com o nome “Antônia” no antebraço.

O local é de difícil acesso e fica dentro da área da Infraero. Uma equipe do 2º Batalhão da Polícia Militar atendeu a ocorrência e acionou a Polícia Civil para iniciar a investigação.

O delegado Luiz Carlos Gomes, da Delegacia de Homicídios (Decipe), acredita que o crime tenha ocorrido recentemente.

“A gente pede que a população, que tenha alguém desaparecido com essas características, uma pessoa de aproximadamente 30 anos, e que esteja desaparecido desde ontem, que procure a Delegacia de Homicídios. Pode ser que ele tenha sido morto e o corpo jogado aqui”, comentou o delegado.

A Polícia Técnico-Científica (Politec) foi chamada para remoção do corpo.