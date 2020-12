Pistoleiro confronta o Bope em beco controlado por facção

O confronto ocorreu em um beco que dá acesso a áreas de ponte no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Criminosos abriram fogo contra uma equipe de Rondas Ostensivas Tática Motorizada (Rotam), Companhia do Bope, que patrulhava uma área dominada pelo tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (9). Um homem temido na região acabou morrendo.

O confronto ocorreu por volta de 6h, em um Beco controlado por faccionados, com entrada pela Rua Santos Dumont, no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá. O beco dá acesso a áreas de ponte.

De acordo com o tenente Alan Neves, a equipe patrulhava pela região, nas proximidades da Rua do Copala, quando avistou suspeitos na entrada do beco e ao se aproximar para realizar o procedimento de abordagem foi recebida a tiros.

Houve revide e um deles foi baleado. O tiroteio então cessou – momentaneamente. Quando os militares solicitavam o socorro médico para o local, novamente foram atacados pelos comparsas. Houve nova troca de tiros. A polícia foi atrás, mas conseguiram escapar usando a região de pontes como rota de fuga.

O criminoso ferido foi socorrido e levado ao Hospital de Emergência, na região central de Macapá, mas não resistiu. Até o momento ele foi identificado apenas como Pé Queimado ou Michelzinho, apontado pela polícia como pistoleiro de uma organização criminosa.

Segundo relatos de populares, ele era muito temido na região e também envolvido em vários crimes, entre eles roubos e homicídios. Michelzinho era uma espécie de sentinela do Beco. Quem quisesse ter acesso às áreas de ponte, tinha que passar por ele.

“Era considerado o maior pistoleiro dessa facção criminosa, responsável por eliminar desafetos da organização. Os populares saiam cedo da manhã amedrontados para ir trabalhar, com receio de ser abordados por esse indivíduo, que tinha extensa ficha criminal, que matou várias pessoas. Foi um confronto perigoso em razão da natureza do local, um beco estreito, foi necessário muito preparo técnico”, reforçou o tenente Alan.

Após a perícia, a pistola que ele usava foi recolhida e apresentada ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.

O portal SelesNafes.Com teve acesso a vídeos nos quais Michelzinho exibia armas de fogo e usava drogas. Em um deles, ele também aparece assaltando uma mercearia. As imagens mostram que, primeiramente, ele se finge de cliente e depois saca um revólver. Com violência, ele arranca o cordão da mulher que está no caixa. Veja a ação criminosa: