Base de hoje é Jeremias 41

Nota do EDITOR

No podcast de meditações bíblicas deste domingo (6), o capítulo 41 do Livro de Jeremias aborda a necessidade de sermos cuidadosos em nossos relacionamentos e não nos precipitarmos nas nossas amizades. Um acontecimento neste capítulo ilustra muito bem isso. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.