Uma grande lição

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Começamos a semana com o podcast que não foi postado no domingo (20), mas que vale muito a pena ouvir. O pastor Josué de Almeida narra que durante 40 anos o profeta Jeremias tentou alertar o povo de Judá sobre uma possível destruição, que acabou vindo. No capítulo 3 do Livro das Lamentações, fica claro que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Não devemos sofrer, mas tirar lições da aflição e entregar tudo a Deus. Ouça.