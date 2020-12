Base de hoje é o capítulo 6 do Livro de Ezequiel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No podcast de meditação bíblica desta segunda-feira (28), o pastor Josué de Almeida faz uma reflexão sobre o comportamento da sociedade, que ainda é movida pelo que vê, assim como ocorreu com o povo de Israel, que caiu em desgraça. A leitura e análise da Bíblia chega hoje ao capítulo 6 do Livro de Ezequiel. Ouça.