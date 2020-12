Base de hoje é o capítulo 46 de Jeremias

No podcast de meditações bíblicas desta sexta-feira (11), o pastor Josué de Almeida chega ao capítulo 46 do Livro de Jeremias, onde é apresentada uma série de profecias e Deus envia palavras de encorajamento ao povo de Israel. A passagem narra uma grande batalha e termina com uma promessa de Deus aos judeus. Deus não trata seu povo como trata o ímpio, ou seja, aquele que não tem aliança com Ele. Ouça.