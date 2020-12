Base de hoje é o capítulo 49 do Livro de Jeremias

No podcast desta segunda-feira (14), o capítulo 49 do Livro de Jeremias narra profecias para cinco povos que tinham relações com o povo de Judá. Alguns se tornaram adoradores de outros deuses e tinham abandonado os caminhos do verdadeiro Senhor. Mas Deus deseja que em nós não se cumpra o juízo de dor. Ouça.