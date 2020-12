Podcast: Muitas vezes buscamos o mal que dizemos detestar

Base de hoje é o capítulo 6 do Livro das Lamentações

No podcast desta segunda-feira (21), o capítulo 6 do Livro das Lamentações, escrito pelo profeta Jeremias, diz que os erros de Judá foram ainda maiores que de Sodoma e Gomorra, a ponto de mães praticarem o canibalismo matando os próprios filhos. Enquanto uns demoravam aos outros, Deus cuidou de Jeremias. Tentar entender a maldade humana é difícil. Muitas vezes nós mesmos buscamos o mal que dizemos detestar. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.