Base de hoje é o capítulo 37 do Livro de Jeremias

Nota do EDITOR

No podcast desta quarta-feira (2), o pastor Josué de Almeida continua lendo a Bíblia em sequência, um capítulo por dia. Hoje, ele chega ao capítulo 37 do Livro de Jeremias, onde fica claro que muitos preferem as benções, mas não o compromisso com Deus. Foi o que aconteceu com o Rei Zedequias, de Judá. Ele procurou a palavra de Deus, mas não gostou do que ouviu. Acompanhe.