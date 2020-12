Base de hoje é o capítulo 50 do Livro de Jeremias

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

Jerusalém seria reerguida após a destruição pelo império babilônico. No podcast de meditações bíblicas desta quarta-feira (16), fica claro que Deus não permitiria a continuidade do cativeiro na Babilônia. Não se pode ignorar a voz do Senhor. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo dia, em Macapá.