Base de hoje é o capítulo 2 do Livro de Ezequiel

Compartilhamentos

Nota do EDITOR

No podcast de meditações bíblicas desta quinta-feira (24), o capítulo 2 de Ezequiel deixa claro que Deus capacita aqueles que são chamados, aqueles que o reconhecem como o Senhor. O profeta ouviu a voz de Deus. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.