Base de hoje é Jeremias 42

Nota do EDITOR

No podcast desta segunda-feira (7), o Livro de Jeremias, em seu capítulo 42, narra que os líderes do Exército de Judá pediram ao profeta que ele consultasse o Senhor em oração, e que estavam dispostos a fazer tudo o que fosse orientado. No entanto, a resposta de Deus a eles não foi a que queriam ouvir, e desobedeceram. O não de Deus é pedagógico, é vida em abundância. Ouça.