Base da análise de hoje é o capítulo 36 de Jeremias

Nota do EDITOR

No podcast de meditações bíblicas desta terça-feira (1º), Deus fala com Jeremias no ano 605 a.C, pouco antes da primeira invasão de Nabucodonozor. Ao ouvir as palavras do Senhor, escritas em um rolo de papel, o rei Jeoaquim jogou-as ao fogo. O pior surdo, é aquele que se recusa a ouvir.