Base de hoje é o capítulo 43 do Livro de Jeremias

Nota do EDITOR

Muitos dizem acreditar em Deus, mas não em toda a Bíblia. No podcast desta terça-feira (8), o pastor Josué de Almeida analisa o capítulo 43 do Livro de Jeremias. Muita gente invoca o Senhor, mas não está disposto a aceitar as Suas verdades. Ouça.