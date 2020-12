Chegamos ao capítulo 4 do Livro de Ezequiel

No podcast deste sábado (26) de meditações bíblicas, o capítulo 4 do Livro de Ezequiel aborda as consequências dos nossos erros e do afastamento de Deus. Neste trecho, o profeta é convidado por Deus a entender de forma simbólica a complexidade da situação do povo de Israel. No passado, o povo de Deus ouviu o alerta dos verdadeiros profetas. Mas o Senhor avisa, não decide por nós. Ouça.