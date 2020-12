Nesta sexta-feira (18), o pastor Josué de Almeida começa a ler o Livro das Lamentações, escrito por Jeremias

No Ano 586 antes de Cristo, Jerusalém foi destruída pelo exército da Babilônia, e os fatos e sentimentos da época foram reproduzidos em poesias muito bem construídas pelo profeta Jeremias no Livro das Lamentações, que o pastor Josué de Almeida começa a ler e analisar no podcast desta sexta-feira (18). Apesar da tristeza, o Senhor é justo. Ouça.