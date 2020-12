Base de hoje é o relato do capítulo 48 do Livro de Jeremias

No podcast de meditações bíblicas deste domingo (13), o capítulo 48 de Jeremias narra que os moabitas, descendentes de Ló, homem justo aos olhos de Deus, não permitiram que os israelenses cruzassem suas terras, o que deu início a uma guerra que só terminou com a intervenção de Deus. O Senhor nos dá oportunidade de voltar a Seus braços. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Macapá.