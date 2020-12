Base de hoje é o capítulo 47 do Livro de Jeremias

Nota do EDITOR

Algumas pessoas arrogantemente preferem apenas curtir a vida e permanecer distantes de Deus, ignorando todas as oportunidades de salvação. Lendo e analisando o capítulo 47 de Jeremias, o pastor Josué de Almeida explica no podcast deste sábado (12) que os filisteus sempre tiveram contato com os filhos de Deus, mas o coração deles não tinha espaço para o Senhor. Ouça.