Base de hoje é o capítulo 8 do Livro de Ezequiel

No capítulo 8 do Livro de Ezequiel, o profeta tem visões aterradoras sobre os erros de Jerusalém, principalmente a adoração de deuses pagãos, em vez de adorarem ao Deus vivo. Os homens deram as costas para o criador. Ainda hoje, agimos sem esperar nada do Senhor, e esquecemos que Ele tem todo o poder no céu e na terra. Ouça na voz e análise do pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá.